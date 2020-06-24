Еврокомиссия рассматривает проект о туристах в Шенгенскую зону 24.06.2020, 10:51

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Главным критерием станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней.

Еврокомиссия рассматривает проект, который определяет государства, откуда будут пускать туристов в Шенгенскую зону. Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно этому проекту – который окончательно еще не согласован, но по данным New York Times рассматривается как основной рабочий – главным критерием оценки открытия границ ЕС для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней по отношению к ее населению.

По данным издания, дебаты в ЕС преимущественно ведутся о том, пускать ли в ЕС жителей тех стран, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 000 населения или менее 20 новых заражений (16 - это средний показатель в странах ЕС, показатель в 20 позволит пускать больше иностранцев).

Новые правила должны заработать с 1 июля; до того действует бланковый запрет на несущественные поездки для иностранцев.

В случае если проект рекомендаций ЕК будет утвержден странами-членами, это будет означать продолжение запрета на въезд для несущественных поездок (включая туризм) для жителей Беларуси.