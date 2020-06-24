Жительница Бобруйска: Отступать некуда, нам нужно вернуть свое 24.06.2020, 10:58

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Фото: Reuters

В Беларуси сложилась уникальная ситуация.

Нам нечего терять. Нам нужно вернуть то, что мы потеряли за все эти годы, пишет в редакцию телеграм-канала «Баста!» читательница из Бобруйска.

«Долго нас всех сдерживали работа, семья, дети, перспективы, карьера, - говорит она. - Мы и не заметили, как все это потеряли.

Работа стала отработкой и выполнением капризов начальства. Дети либо уехали за границу, либо мечтают об этом. Семья думает как выжить на подачки, которые с каждым днем все меньше. Перспективы и карьера – ну, это просто смешно и печально одновременно.

Нам нечего больше терять. Нам некуда больше отступать. Нам нужно вернуть то, что у нас забирали все эти годы. То, что мы потеряли. Дом, работу, семью, будущее наших детей. Нашу жизнь».

Вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.