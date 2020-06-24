Naviband: Молчать уже невозможно! Мы проснемся другими! 24.06.2020, 11:29

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белорусские музыканты записали песню, посвященную событиям в Беларуси.

Участники популярного дуэта Naviband Ксения Жук и Артем Лукьяненко представили в Telegram песню «Іншымі». Она посвящена последним событиям в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

«Мы любим нашу страну, поем на родном языке и искренне верим в свет, силу и доброту наших людей, независимо от их взглядов!» - написали музыканты в своем Instagram.

Ксения и Артём воспитывают сына Мацея. Ему чуть больше двух лет, но родителям все труднее отвечать на некоторые неловкие вопросы мальчика.

«Он знает почти весь транспорт в городе, какого он цвета и куда он может ехать. «Скорая» спасает людей, экскаватор роет яму, кран строит дом. Но мы не знаем, как объяснить ребенку, что делает «большая зеленая машина», которых в городе становится все больше и больше. А сейчас еще и новости о задержании людей, которые просто стояли в очереди в магазин».

Музыканты говорят, что не собирались высказываться, потому что они привыкли идти по жизни, делая свою работу без лишних слов. Вместо этого выпустили в Telegram-канале песню «Іншымі», в которой «каждое слово отражает то, что сейчас происходит вокруг».

«У нас нет укладывается в голове жестокость и насилие по отношению к простым людям. Молчать уже невозможно! Мы проснемся другими!»- подытожили участники группы Naviband Ксения Жук и Артем Лукьяненко.