Президент Кыргызстана прилетел в Москву, но не пришел на парад

Президент Кыргызстана прилетел в Москву, но не пришел на парад1
- 24.06.2020, 11:36
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У членов его делегации обнаружили коронавирус.
Тесты на коронавирус двоих сопровождающих президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбекова, прилетевшего в Москву на парад Победы, показали положительный результат, передает «Кактус медиа».
Как отмечает издание, «в соответствии с дальнейшим алгоритмом» президент решил не посещать парад на Красной площади.
Жээнбеков прилетел в Москву днем ранее. По прилете всех членов его делегации обязали сдать тесты на инфекцию.