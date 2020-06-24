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Президент Кыргызстана прилетел в Москву, но не пришел на парад

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  • 24.06.2020, 11:36
  • 2,659
Президент Кыргызстана прилетел в Москву, но не пришел на парад
Сооронбай Жээнбеков

У членов его делегации обнаружили коронавирус.

Тесты на коронавирус двоих сопровождающих президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбекова, прилетевшего в Москву на парад Победы, показали положительный результат, передает «Кактус медиа».

Как отмечает издание, «в соответствии с дальнейшим алгоритмом» президент решил не посещать парад на Красной площади.

Жээнбеков прилетел в Москву днем ранее. По прилете всех членов его делегации обязали сдать тесты на инфекцию.


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