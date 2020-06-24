«Непокоренный»: белорус создал видеоролик в поддержку Сергея Тихановского
- 24.06.2020, 11:38
- 2,081
В нем звучат строки, которые заставляют задуматься.
Белорус создал видеоролик в поддержку народного блогера Сергея Тихановского. В нем звучит стихотворение английского поэта Уильяма Эрнста Хенли «Непокоренный» в переводе на русский язык:
Из-под покрова тьмы ночной,
Из черной ямы страшных мук
Благодарю я всех богов
За мой непокоренный дух.
И я, попав в тиски беды,
Не дрогнул и не застонал,
И под ударами судьбы
Я ранен был, но не упал.
Тропа лежит средь зла и слез,
Дальнейший путь не ясен, пусть,
Но все же трудностей и бед
Я, как и прежде, не боюсь.
Не важно, что врата узки,
Меня опасность не страшит.
Я — властелин своей судьбы,
Я — капитан своей души.