«Непокоренный»: белорус создал видеоролик в поддержку Сергея Тихановского 24.06.2020, 11:38

2,081

СЕРГЕЙ ТИХАНОВСКИЙ

ФОТО: EURORADIO

В нем звучат строки, которые заставляют задуматься.

Белорус создал видеоролик в поддержку народного блогера Сергея Тихановского. В нем звучит стихотворение английского поэта Уильяма Эрнста Хенли «Непокоренный» в переводе на русский язык:

Из-под покрова тьмы ночной,

Из черной ямы страшных мук

Благодарю я всех богов

За мой непокоренный дух.

И я, попав в тиски беды,

Не дрогнул и не застонал,

И под ударами судьбы

Я ранен был, но не упал.

Тропа лежит средь зла и слез,

Дальнейший путь не ясен, пусть,

Но все же трудностей и бед

Я, как и прежде, не боюсь.

Не важно, что врата узки,

Меня опасность не страшит.

Я — властелин своей судьбы,

Я — капитан своей души.