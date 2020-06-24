Туннель под Кремль 1 Игорь Чубайс kasparov.ru

24.06.2020, 11:50

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Игорь Чубайс

Россию становится жалко.

Тезис, с которого Путин начал и который повторял, — "дойти до каждого человека, на первом плане — человек", в принципе, звучит убедительно, и спорить с ним никто не станет. Но…

Спрашивается, как это сделать без принципиального изменения системы управления, без обратной связи — от общества — к власти, без освобождения страны от удушающего бюрократически-коррупционного ига? Ответ — сделать это невозможно!

Президент объявил о некоторых шагах по реальной экономической помощи гражданам — о разовых выплатах и, что обсуждается уже лет двадцать, об осторожном движении в сторону введения прогрессивной шкалы налогов, которая записана в действующей Конституции и которая принята почти во всех нормальных странах.

Это, конечно, правильно, но... Надо не только увеличить налоги на богатых, но и немедленно отменить налог на бедных, чей доход близок к официально заниженному прожиточному минимуму. Ведь цены на продукты уже подскочили!

Нельзя решить проблемы страны без резкого сокращения военных расходов, без утаивания размеров их сокрытия от тех, на чьи плечи их взвалили! Без прекращения войны с Украиной, без сворачивания военной активности в Сирии, ЦАР, Ливии — проблемы не решить.

Конечно, необходима другая, ответственная, внешняя, в частности, внешняя экономическая политика. (Чтобы на наши праздники приезжало не полтора гостя! Уж лучше бы никого не приглашали!) Кто ответит за 20 миллиардов долларов, подаренных Африке, за 10 миллиардов долларов, утонувших в Балтике ("Северный поток — 2"), за 5 миллиардов долларов — содержание ЛДНР, за 10 миллиардов — подаренных Венесуэле?

Предложенные президентом поблажки IT-отрасли полезны, но они, конечно, не решат проблемы всей экономики, как бригада даже очень крепких и здоровых ребят не сможет вытащить весь холерный барак огромной больницы.

Разрешить работать детям с 16 лет? Да у нас уже большинство студентов-дневников вынуждено работать. Отсюда фатальный уровень образования. Что ж, не "отнимем и поделим", а поскребем по сусекам и "отправим в бой подростков"? Я — против. А то завтра и IT не будет!

Про эпидемию. Здесь президент нашел очень много "плюсов" и сказал только про "спасибо". А где спрос на врачей, брошенных без средств индивидуальной защиты? Где виноватые и где судебные расследования? Сколько врачей погибло?! Где спрос с властей, организовавших репрессии против блогеров, смело и честно информировавших о реальном положении дел?

И еще. Никаких объяснений и аргументов в пользу "обнуляющей" конституционной поправки так и не прозвучало! Более того, когда президент признает, что смена власти во всем мире — это норма, а у нас она вызывает "рыскающие взгляды", он признает, что никакой эффективной системы управления у нас не существует, она им не создана!

Говоря о пусть небольших, но реальных экономических послаблениях, Путин ничего не сказал о востребованном обществом немедленном прекращении нарастающих политических репрессий. Заменить семидесятилетие "единственно верного учения" беспределом единоличной вертикали власти нельзя. Россию жалко!

На первом плане действительно должен быть человек, а не "туннель" для отдельного человека!

Игорь Чубайс, kasparov.ru