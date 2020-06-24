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Андрюс Кубилюс: Мы хотим увидеть перемены в Беларуси

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  • 24.06.2020, 11:58
Андрюс Кубилюс: Мы хотим увидеть перемены в Беларуси
Андрюс Кубилюс
Фото: 15min.lt

Депутат Европарламента поддержал белорусов.

Член Европарламента Андрюс Кубилюс записал обращение, в котором призывает Лукашенко освободить политзаключенных. Также он говорит о том, что Европейский союз всегда будет поддерживать Беларусь на дороге к переменам.

«Дорогой народ Беларуси, дорогие друзья Беларуси!

Меня зовут Андрюс Кубилюс. Я член Европарламента от Литвы, из Вильнюса. Я стою здесь, чтобы высказать несколько слов солидарности с людьми Беларуси, которые требуют реальных перемен в Беларуси. Я стою здесь со всей семьей Европейской народной партии, чтобы потребовать от Лукашенко услышать народ, у которого на самом деле есть много причин требовать такие перемены.

Я призываю Лукашенко освободить из тюрем своих конкурентов на выборах – Бабарико и Тихановского. А также одного из лидеров оппозиции – Павла Северинца.

Я призываю народ Беларуси не боятся – мы вместе со всеми вами. И мы действительно хотели б увидеть перемены в Беларуси.

Беларусь имеет право на перемены и мы всегда будем ее поддерживать. Жыве Беларусь!»


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