Андрюс Кубилюс: Мы хотим увидеть перемены в Беларуси 1 24.06.2020, 11:58

Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Депутат Европарламента поддержал белорусов.

Член Европарламента Андрюс Кубилюс записал обращение, в котором призывает Лукашенко освободить политзаключенных. Также он говорит о том, что Европейский союз всегда будет поддерживать Беларусь на дороге к переменам.

«Дорогой народ Беларуси, дорогие друзья Беларуси!

Меня зовут Андрюс Кубилюс. Я член Европарламента от Литвы, из Вильнюса. Я стою здесь, чтобы высказать несколько слов солидарности с людьми Беларуси, которые требуют реальных перемен в Беларуси. Я стою здесь со всей семьей Европейской народной партии, чтобы потребовать от Лукашенко услышать народ, у которого на самом деле есть много причин требовать такие перемены.

Я призываю Лукашенко освободить из тюрем своих конкурентов на выборах – Бабарико и Тихановского. А также одного из лидеров оппозиции – Павла Северинца.

Я призываю народ Беларуси не боятся – мы вместе со всеми вами. И мы действительно хотели б увидеть перемены в Беларуси.

Беларусь имеет право на перемены и мы всегда будем ее поддерживать. Жыве Беларусь!»