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Украина получила ракеты Javelin от США

  • 24.06.2020, 12:00
Украина получила ракеты Javelin от США
иллюстрационное Фото

Это первая партия груза по контракту, который подписали в декабре 2019 года.

Соединенные Штаты передали Украине ракеты до противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрено в 2021 - 2022 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, ракеты FGM-148E, которые получила Украина, является одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin. Также Вооруженные силы получили вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов.

Это была первая партия груза по контракту, который подписали в декабре 2019 года. Кроме того, проект предусматривает поставки для ВСУ комплекса вооружения, его обслуживание и предоставление сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежного и эффективного использования оружия на протяжении всего жизненного цикла.

Также в ведомстве отметили, что реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов является значительным шагом в развитии украинско-американского стратегического партнерства в поддержку обороноспособности Украины.


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