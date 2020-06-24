«Я хочу не мечтать о свободе, а сполна ею насладиться» 1 24.06.2020, 12:05

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белоруска рассказала, почему перемены нужны нам как можно скорее.

Читательница телеграм-канала «Баста!» рассказала, что такое настоящая свобода.

«Вчера, перебирая личные документы, в руках оказался диплом о высшем образовании, - пишет она. - Выдан 24 июня 1994 года. На обложке - герб «Погоня».

Могла ли я себе в свои неполные 22, в тот далекий 1994 год представить, что буду жить 26 лет в кольце вечного страха, которое с каждым годом сжимается у горла. Только с годами пришло осознание, что такое настоящая свобода: не бояться начальника, с которым меня связывает по рукам и ногам контракт; не давать деньги из своей зарплаты на зарплату тем редакциям, чьи газетные издания мне неинтересны; отдать свой долг на субботнике трудом, а не трудом и рублем; не выполнять приказ свыше, понимая его абсурдность, бессмысленность и даже глупость; не вступать по принуждению в не пойми кем созданные и не пойми чем занимающиеся общественные организации с ежемесячными взносами.

Я думаю, каждый, кто читает этот пост, легко дополнит этот список своими свободами. Как получилось, что человек, рожденный свободным, 26 лет своей жизни вынужден только мечтать? Я устала мечтать о свободе. Я хочу сполна ею насладиться, потому что у меня одна жизнь!»

Вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.