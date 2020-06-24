Работница общепита: Чтобы даже не слышала здесь о «таракане», вы еду людям готовите! 1 24.06.2020, 12:15

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Какие настроения царят сейчас в отдельно взятом женском коллективе.

Подписчица группы «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке» рассказала пресс-службе гражданской кампании о том, какие настроения царят сейчас в отдельно взятом женском коллективе:

- Работаю в общепите, в государственной организации. Хочу рассказать о том, как изменилась наша жизнь на работе. Коллектив у нас женский, типичный такой. Если раньше мы с коллегами обсуждали друг друга и скидки да акции в магазинах, то последнее время – просто страсти происходят! Каждый день приходим на работу и новости из интернета обсуждаем, как сводки с фронта. Все наши девчата возмущены! Никому не нравится то, что Лукашенко в стране устроил! Абсолютно все говорят, что он должен уйти, что 26 лет – это перебор уже.

Еще у нас хотели незаконно собрать подписи, но, самом собой, у них это не получилось. Мы все люди со стажем и не боимся за свое рабочее место. Найдем работу, если надо. Страшно за судьбу страны.

А еще у нас работает женщина, которая уже на пенсии – Тамара Анатольевна. Она такая грузная и басовитая, мы даже все ее немножко побаиваемся. Тамара Анатольевна, когда слышит, что кто-то из нас произносит фамилию «таракана», всегда ругается: «Чтобы даже не слышала в этом помещении! Вы еду людям готовите, а при этом его в слух называете!»

Вот так у нас сейчас в коллективе. Все ждем и надеемся на перемены.

Вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

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