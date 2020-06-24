«Зачем вы поганите офицерство и честь мундира?»: эмоциональное обращение белоруса к милиции 49 24.06.2020, 12:48

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ФОТО: ТАСС

Народ все равно победит.

Еще одно эмоциональное обращение к сотрудникам милиции и военнослужащим опубликовал телеграм-канал "Баста!".

"Офицеры, рядовые, солдаты! Силовики Республики Беларусь! - пишет наш читатель. - Сегодня глядя на то, что происходит в стране нужно гордиться. Гордиться людьми и стыдиться за вас, за это государство.

У народа сжимаются скулы от обиды и злости за то, что вы делаете. Сегодня люди вышли на улицу после беззакония и репрессий, лжи и провокаций со стороны власти. Ваши родственники, родители, братья, сестры, дети, соседи и друзья. Люди просто солидарны и выражают позицию. Мирно и вместе.

Вам отдали незаконный приказ, экипировали, привезли их задерживать. У вас желтым на черном написано «милиция» (воины на латыни). Так с кем вы воюете? С родными? С соседями? С друзьями?

Особо отличается ОМОН. Ребята, вы, - отряд милиции особого назначения. В чем особое назначение?

Мужики, как вы потом домой едете?

Что говорите жене, маме, папе, ребенку?

Как спится потом? Нормально?

Как открываете квартиру, которую купили за деньги этого народа в виде вашей зарплаты?

Как поведете в садик и школу с утра ребенка к детям задержанных?

Мы вам сочувствуем. Но не понимаем.

Зачем вы стараетесь, исполняя преступные команды? Вас никто не заставляет стараться. Можно же делать иначе. Если вообще делать.

У Лукашенко сдают нервы. Его страх – причина дурацких приказов. Но не лично он же это делает, это делаете вы. Ваши руки. Вы же можете отказаться, не выслуживаться и делать все по закону, без старания?

Да кто-то из вас, более глупый, обездоленный, нарванный все равно это сделает, но это будете не конкретно вы, запомните. Вам с этим жить и вашим близким потом. Задумайтесь. У Ваших родных нет черных маек с желтыми надписями. И они тоже все видят и живут рядом с народом, без охраны и не в резиденции за колючкой.

Народ победит в этот раз. Все кончено. Вы же видите. Читаете прессу, живете в социуме. Дальше будут суды. Вы хотите оказаться по ту сторону баррикад? Зачем?

Будьте на шаг впереди, зарплату вам будет платить любой президент, при любой власти, жилье будут давать всегда, форму пошьют при любых обстоятельствах, льготы сохранят всем, потому что вы – основа безопасности страны и защита ее народа. Так зачем провоцируете и поганите офицерство и честь мундира?

Спросите у родителей, прочитайте в книгах, как себя чувствовали коллаборационисты после того, как наши выиграли войну и вернулись домой. Задумайтесь, кто сейчас "наши".

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