Эксперт: Россия и Китай используют теории заговора, чтобы повлиять на Запад 6 24.06.2020, 12:53

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Виктор Денисенко

Фото: DELFI

Объектом манипуляций стала тема пандемии COVID-19.

По словам литовского политического обозревателя и эксперта по безопасности Виктора Денисенко, Кремль и Пекин активно используют теории заговора, чтобы лишить западные сообщества способности ориентироваться в информации. В интервью для Сharter97.org эксперт рассказал о том, какие методы и какие теории во время пандемии коронавируса использовали авторитарные страны.

- Период карантина заканчивается. Что в его время происходило в средствах массовой информации и социальных сетях с точки зрения эксперта по дезинформации?

- Тема коронавируса COVID-19 была очень быстро адаптирована и использовалась достаточно широко для распространения дезинформации.

Например, активно использовались такие нарративы как то, что коронавирус искусственного происхождения. Появились разные версии, кто его мог создать и распространить: США, Китай или даже Россия.

Были попытки связать коронавирус с другой теорией заговора – с теорией о вреде для здоровья из-за строительства вышек связи 5G. Все эти попытки указывают на то, что информационное пространство всегда реагирует на актуальную повестку и соответственно на это же реагируют те силы, которые стремятся использовать ее в своих интересах.

- Каким образом связь 5G и вышки, которые строятся для ее обеспечения, укладываются в одну колею с пандемией коронавируса?

- Если рассуждать с точки здравого смысла, то не укладывается, но необходимо обратить внимание на то, что здравый смысл играет второстепенную роль, когда мы говорим о нарративах пропаганды и теориях заговора.

Речь идет о теориях заговора, а в таких теориях все варианты хороши. Основа таких теорий – это убежденность в том, что существуют некие тайные силы, которые стремятся нанести кому-то вред, и это все объясняет.

Поэтому тем, кто распространял подобные нарративы, было не сложно объединить коронавирус с технологией 5G. Ни здравого смысла, ни логики здесь нет.

Возможно, даже была какая-то попытка придать легитимность теории заговора про связь 5G, связав ее с реальной опасностью коронавируса и таким образом усилить оба нарратива.

- Чем теория абсурднее, тем лучше?

- Я бы сказал иначе: абсурдность не влияет на эффективность такой теории, поскольку люди, которые принимают теорию заговора, уже готовы поверить в историю, которая подается им таким образом.

Такая простая история, в которой действуют некие «злые» силы, которые стремятся причинить зло, объясняет все – от коронавируса до вышек 5G. Возможно также на популярность этой теории заговора повлияло то, что в научном сообществе продолжаются дискуссии о влиянии связи 5G на здоровье людей.

- Какие государства могут быть больше всего заинтересованы в распространении фальшивых и дезинформирующих новостей?

- Думаю, что мы не ошибемся, если в первую очередь назовем Россию.

В современной России действует развитая машина государственной пропаганды, которая в первую очередь стремится создать информационный хаос, в котором человек теряет способность здраво мыслить и затем превращается в податливый объект для манипуляций и влияния.

Таким образом интерес Кремля, чтобы таким образом влиять на сообщества Запада, более чем очевиден. Китай стремится не отставать от России в использовании так называемой мягкой силы - информационного влияния и информационных технологий - на Запад.

- Стоит ли ожидать, что избирательная кампания в Сейм станет мишенью для распространения дезинформации?

- Такая вероятность постоянная, и ей уделяется достаточно много внимания с того момента, когда появилась информация о вмешательстве России в выборы президента США и попытках повлиять на эти выборы. Насколько мне известно, выборы президента Литвы в прошлом году, не выявили какого-либо особого информационного воздействия со стороны Кремля.