Белорусские медики поставили Кочанову на место 21 24.06.2020, 13:08

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Врачи ответили на слова чиновницы.

Во время встречи с инициативной группой Светланы Тихановской в Пинске председатель Совета Республики Наталья Кочанова выслушала немало жалоб от людей на зарплаты. Высказались в том числе и медики. Однако Кочанова не стала обещать им надбавки – вместо этого она сказала: «Когда вы шли в медуниверситет, вы знали о зарплатах», пишет gazetaby.com.

В ответ на это врачи и медсестры начали в соцсетях флешмоб под хэштегом #мызналикудашли. Всего за два дня своими историями поделились более сотни работников – первую публикацию оставила столичный гинеколог Марина Исакова.

Своей историей поделилась и акушер-гинеколог Екатерина Конопелькина: «Да ничего мы не знали. Не имели понятия. Мне только стукнуло 16, я победитель республиканской олимпиады, гордо несу свой диплом и аттестат в один из самых престижных университетов. Я не думала про зарплату ни на первом курсе, ни на шестом, но к концу универа я чувствовала, что где-то меня обманули».

Медсестра Юлия Михневич поблагодарила людей, которые поддерживают медиков в борьбе с коронавирусом: «Нас, выпускников МГМК, никто не предупреждал, что в какой-то момент мы окажемся лицом к лицу с неизвестным человечеству вирусом. Что будет нелегко работать 24 часа в изнурительных костюмах и респираторах. Что люди будут поступать в клинику потоком. Как сильно порой хочется рассказать о том, что у тебя в душе, расплакаться, а в ответ ты слышишь «Не ной ты же сама выбрала эту профессию, ты знала куда шла».

Педиатр из Горок Ирина Киселева призналась, что почувствовала боль, услышав слова Кочановой: «Знала ли я, что ждёт меня впереди тогда, когда хотела просто лечить… Знала ли я, что не буду спать по двое суток и приходить домой просто телом, падающим в кровать, и не иметь сил даже поесть... Знала ли я, что работа врача – это гонять «алкашей», чтобы они не забывали о своих детях… Знала ли я, что порой у меня не будет сил просто улыбаться вам, а порой буду слышать обидные упрёки вслед... Что я буду принимать по 100 человек в день вместо 25. Хочу ли я по-другому? Да! Хочу улыбаться и лечить детей, хочу видеть счастливые лица коллег! Хочу видеть свою семью, видеть, как растут мои дети!»

Реабилитолог Роман Болбас заявил о том, что знал, куда шел: «Нам [в университете] очень нужны были социология, политология, экономика, идеология белорусского государства. Нужнее, чем латынь и фарма – это бесспорно. Позже узнал, что СЭС, придя с проверкой, мило улыбнётся, глядя на облупившуюся краску на стенах и потолке кабинета, спросит, как я должен мыть руки по евростандарту. Я прекрасно понимаю, что после этого поста имею все шансы никогда не вернуться в свой кабинет. Мне бы очень хотелось, чтобы зарплаты хватало на семью из 4 человек. После работы я хочу возвращаться к семье, а не искать где заработать, чтобы мои дети ни в чём не нуждались».

Врач-хирург из Лиды Мария Некраш призналась в любви к медицине: «Мы поступаем в университет с большими мечтами и грандиозными амбициями. Никто в этом возрасте не думает про зарплату и престиж. С 1 курса мы оказываемся в совершенно иной сфере, где раньше еще не плавали. Все это закаляет дух, силу, уверенность в принятии решений, далеко не самых простых, но очень важных. Я обожаю медицину! Во всех ее красках: когда стоишь на N-часовой операции; когда рассказываешь 10-ой бабушке на приеме, от чего у нее болят ноги; когда задерживаешься на работе, потому что на вызове ранее задержалась».

Перфузиолог Виктор Логацкий решил спросить у Кочановой, знала ли она, куда шла: «Ой, мне падаецца, што ведала. Год за годам клапатліва падымаючыся па прыступках камсамольска-партыйнай лесвіцы, ішла ўверх, да зораў... Да такога цёплага месца, дзе есць прэстыж, заробак... А ці ёсць сэнс у яе дзейнасці? Якія законы, якія палепшылі жыццё, вы нагадаеце?».

Медсестра Ольга Абабурко из Гродно поделилась горечью и обидой от услышанных слов: «Да, #мызналикудашли – это про нас. Большинство из тех, с кем я знакома, шли помогать... Мне горестно от такой благодарности государства. Очень обидно, что огромное количество медицинских работников разочаровывается в своей работе. Знала ли я, что зарплата медсестры с трудом сможет меня прокормить? Нет. Были ли мысли уйти «в ноготочки»? Были. Но уходить не хочу, что-то не отпускает))) И тех, кого не отпускает много. Я встречала таких всегда».

Денис Алейников раньше работал врачом-гигиенистом, теперь же ушел в водители такси – и не жалеет об этом. Есть лишь вина перед родителями за то, что не оправдал надежд, признался он: «Поступить в медучилище удалось после 11-го. И вот после 2х лет обучения я медсестра – не престижно, говорили мне... Еще год – и я фельдшер-акушер! Год учебы на подготовительном БГМУ – и я студент медпрофа! Учёба тяжела, особенно когда 3-4 ночи в неделю ты дежуришь медсестрой в реанимации 9-й клиники, и так годами...

Дальше распределение врачом-гигиенистом (как всегда «справедливое» для тех, кто сам по себе), интернатура и отработка в Солигорске. Далее были годы интересной работы в отделении гигиены питания Заводского ЦГиЭ Минска с прекрасными людьми, но работа приносила удовольствие, пока не наступало время конфликта интересов руководства и моей совести. Уходил я через уговоры и обещания, что «через пяток лет ты будешь владычицей морей», но я уже не верил».

Хирург Алеся Арсенюк хотела стать врачом с седьмого класса после прочтения книг «Голова профессора Доуэля» и «Человек-амфибия» и шла целенаправленно в хирургию, но увидела совсем другое: «Жалобы. Бумагомарательство. Минимум полторы ставки. На работе по 34 часа и в ночь на дежурство. Неадекватная оплата труда. С красным дипломом – в деревню. Я отрабатывала два года одним хирургом в отделении, плюс такой же анестезиолог и ещё один хирург в поликлинике. Мы не знали, куда шли. Мы хотели, чтобы в этом мире было меньше боли».

Высказались и врачи, которые уехали работать за границу: в Россию, Германию и другие страны. Екатерина Богомазова из Польши передала «антиспасибо» Лукашенко: «Я, наверное, самый аполитичный человек на свете, но последние события в Беларуси и (главное!) всеобщий подъем не позволяют мне как обычно промолчать. Я хотела бы присоединиться к своим землякам.

Я также хочу передать «антиспасибо» тем людям, которые участвуют в создании этой «райской» системы, за постоянные принижения и регулярные напоминания о том, что мы «нигде и никому не нужны». Свою настоящую благодарность и восхищение я хочу выразить всем людям, что выходят на улицу, что пишут посты, репостят, словом, тем, кто не молчит. Именно благодаря вам у меня реально (!) впервые есть надежда на перемены в Беларуси».