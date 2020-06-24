Флешмоб солидарности: присылайте нам фото и видео 1 24.06.2020, 13:16

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Давайте поддержим наших героев.

Вчера по всей Беларуси прошел Флешмоб солидарности, целью которого является поддержка медиков и политических заключенных, которые сейчас находятся в тюрьмах.

Накануне в интернете было распространено следующее обращение:

«Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Всего #2минуты, но каждый день и до Победы.

Давайте поддержим героев Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца, членов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, активистов, которые борются за нашу свободу и которых за любовь к правде бросили за решетку».

Как сообщают организаторы, Флешмоб будет проходить каждый день и сегодня в 19:00 каждый желающий может к нему присоединиться.

Вы можете прислать фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности на адрес charter97@gmail.com, а также в социальных сетях:

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».