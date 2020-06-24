В Германии зафиксировано рекордное улучшение деловых настроений 1 24.06.2020, 13:24

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Индекс Ifo повышается второй месяц подряд.

Деловые настроения в ФРГ заметно улучшились после резкого падения в начале пандемии коронавируса. В июне индекс деловых настроений повысился по сравнению с маем на 6,5 пункта до 86,2 пункта, что является рекордным повышением за все время наблюдений, сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo в среду, 24 июня, сообщает dw.com.

Аналитики прогнозировали прирост на уровне 85 пунктов. Индекс деловых настроений в Германии повышается уже второй месяц подряд. Предприятия оценивают нынешнюю ситуацию как несколько более позитивную, а перспективы - как заметно более позитивные.

"Немецкая экономика видит свет в конце тоннеля", - констатировал глава ifo Клеменс Фуст (Clemens Fuest). Деловые настроения улучшились во всех важных отраслях, включая промышленность, торговлю, строительство и сферу услуг.

Банковские экономисты реагируют сдержанно

В то же время банковские экономисты сдержанно комментируют результаты исследования, проведенного ifo. "Самая худшая фаза коронавируса, конечно, позади, но о возвращении к "экономической нормальности" говорить пока рано", - уверен Ульрих Вортберг (Ulrich Wortberg) из земельного банка Landesbank Hessen-Thüringen.

Аналогичным образом оценивает ситуацию и банк Landesbank Baden-Würtemberg. "Дно было во втором квартале. Начиная с третьего можно ожидать резкого улучшения экономических показателей", - заявил экономист Йенс-Оливер Никлаш (Jens-Oliver Niklasch).

Эксперт, однако, полагает, что для возвращения на докризисный уровень этого будет мало, поскольку в экономике Германии все еще есть сектора, где ослабления ограничений даже не предвидится. К тому же существует угроза второй волны пандемии, констатировал Никлаш.