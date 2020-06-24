Еврокомиссия открыла последнюю главу в переговорах с Черногорией о членстве 6 24.06.2020, 13:48

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Это означает завершение первой фазы процесса интеграции страны в ЕС.

Еврокомиссия одобрила открытие последней главы в переговорах с Черногорией о членстве в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач" и балканскую службу "Радио Свобода".

Речь идет о главе 8 "Конкуренция". Всего глав 35.

По словам премьера Черногории Душко Марковича, это означает завершение первой фазы процесса интеграции Черногории в ЕС.

"Мы счастливы были получить новости о том, что компетентный орган Еврокомиссии дал зеленый свет открытию последней, 8-й главы "Конкуренция" в переговорах с ЕС. Мы ожидаем официального подтверждения этой новости завтра. Это прекрасный день для Черногории, которая, таким образом, станет первой страной-кандидатом, открывшей все переговорные главы", - отметил Душко Маркович.

Премьер добавил, что особенно радуется, что это решение принято во время хорватского председательства в Совете ЕС, и это "является результатом самоотверженных усилий соседней Хорватии о том, чтобы политика расширения оставалась среди приоритетов в повестке дня ЕС".

Страну поздравил также евродепутат Тонино Пицула, экс-министр иностранных дел Хорватии, который является докладчиком по Черногории в Европарламенте.

"Как докладчик по Черногории, я рад поздравить наших соседей с открытием последней главы в переговорах о вступлении в ЕС, "Конкуренция". Они близки к полному членству в ЕС, которое будет зависеть от выполнения всех установленных критериев", - написал он.

Открытие переговоров по вступлению Черногории в Евросоюз главы государств и правительств ЕС подтвердили на саммите в Брюсселе 29 июня 2012 года.

Вместе с Сербией, которая также сейчас находится в процессе официальной интеграции с Европейским Союзом, но открыла еще не все переговорные главы, Черногория является наиболее вероятным кандидатом на вступление в Европейский Союз в ближайшее время.

Как ранее предполагали лидеры ЕС, присоединение Черногории к европейскому сообществу может произойти уже к 2025 году.