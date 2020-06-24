Ученые выяснили природу загадочных лучей в Антарктике 2 24.06.2020, 13:56

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Фото: pixabay.com

Астрофизики из США провели новые измерения в аномальном районе.

Ученые из американского научного проекта ANITA зафиксировали странные частицы в Антарктике в 2016 и 2018 годах. Речь идет о частицах, характеристики которых совпадали с характеристиками нейтрино, но в отличие от последних, прибывающих из космоса, источник странных частиц был где-то в недрах Земли, пишет lenta.ua.

Ученые даже предположили, что у нашей Вселенной есть зеркальное отражение, которое состоит из антиматерии, и зарегистрированные частицы — это след зеркальной Вселенной. Но эта теория была отброшена после того, как астрофизики из США провели новые измерения в аномальном районе.

Выяснилось, что речь идет об обычных частицах нейтрино, которые, предположительно, отразились от неоднородного снежного покрова. "Лучи, которые были зарегистрированы в Антарктике и приняты за доказательство существования Вселенной из антиматерии, на самом деле являются вполне обычным явлением — это потоки космических частиц, которые отразились от неоднородного снежного покрытия с разной плотностью", — заявил Ян Шумейкер, один из авторов новой научной работы.