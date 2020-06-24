Бизнесмен: Ключ от будущего президента находится у белорусского народа 3 24.06.2020, 14:07

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Фото: facebook.com/ivan.rak.509

Белорусский предприниматель выступил на акции солидарности в Вильнюсе.

19 августа в Вильнюсе прошла акция солидарности с протестующими белорусами и со всеми политическими заключенными. На акции выступил Иван Рак — литовский и белорусский бизнесмен, член инициативной группы арестованного Виктора Бабарико, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«Я здесь, чтобы поддержать и моего кандидата, и других оппозиционных кандидатов, и всех политических заключенных, которые сегодня страдают. Я два года назад приехал в Литву, чтобы заниматься бизнесом. Очень больно наблюдать из европейского Вильнюса, что происходит за 200 км от столицы Литвы, какое мракобесие. Это просто не нормально. Сегодня люди Беларуси дают понять — хватит издеваться над волеизъявлением народа. Сегодня страна показывает: «Лукашенко, мы не хотим тебя больше видеть президентом». У него один ответ — я не хочу уходить.

Как говорил Виктор Бабарико, президент — это менеджер, которого наняли белорусские налогоплательщики, за наши деньги. И мы больше не хотим, чтобы Лукашенко управлял нашей страной. Как представитель литовского бизнеса и белорусского бизнеса я знаю, что сегодня есть огромный потенциал для развития, в первую очередь белорусско-литовских деловых отношений. Но когда в центре Европы происходит рейдерских захват банка — неважно, это российский, польский или литовский банк — какой это сигнал от правительства Беларуси для потенциальных инвесторов? Какой нормальный человек будет сегодня инвестировать в эту страну? Лукашенко и его правительство обрекают белорусов на нищенское существование, потому что путь Беларуси к свободе должен основываться на зарабатывании денег своим трудом, а не на постоянных просьбах дотаций у России.

Сегодня белорусским кандидатам в президенты и политическим заключенным очень важна поддержка. Литовцы и белорусы — очень близкие народы, поэтому я от имени белорусов прошу литовское правительство и членов парламента оказать поддержку в это трудное время. Когда сегодня говорят, что ключ от нового президента Беларуси лежит в Москве — это ложь! Сегодня ключ от будущего президента находится у белорусского народа и только народ может сделать свой единственно правильный выбор», — сказал Иван Рак.