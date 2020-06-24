День парадиста Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

24.06.2020, 14:14

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Алексей Мельников

И такая историческая несправедливость!

Словно театральное кресло, со стуком сиденья о спинку, расслабленно откинулся сегодня нежданный выходной.

Парад пошел с утра. Посреди разладившейся страны.

И такая историческая несправедливость!

Не было в параде боевых наследников «великой победы».

Не шли мимо трибун вежливым сомкнутым строем «зеленые человеки» со споротыми знаками российской армии, закрытыми масками лицами. Те, что воевали Крым. Не тащились с ними бок о бок их друзья-коллаборанты – служившие в Крыму военные, присягнувшие Украине, предавшие свою страну, и взятые на службу в российскую армию, на их страну напавшую.

Не чеканила следом шаг личная гвардия Кадырова, держащая оборону на наших горных рубежах.

Не прошли бессмертным полком путинские «добровольцы» с оружием из военторгов, утверждавшие славу нашей державы в боях на востоке Украины. Не несли они над головой портреты героев на палках – отважных «моторол», сложивших головы за то, чтобы над нашей головой было мирное небо, защитивших нашу страну от страшного фашизма с Западной Украины.

Не пронеслись на джипах с молодецким гиканьем спецдивизионы «Вагнера», с загорелыми лицами, обветренными пустынными ветрами Сирии и Ливии. С орденами «За кровь и храбрость» на грудях.

Кончился парад.

Расходились по домам наследники «великой победы» — забытые герои «русского мира» с горечью во рту. Под их ногами горел, плавился на адском московском Солнце асфальт. Равнодушный, холодный зев московского метро поглотил их, унес в гремящий подземный мир. Не осталось на земле от них даже и памяти.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»