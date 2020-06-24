Белорусы выстроились в огромную очередь в центре Минска 14 24.06.2020, 14:59

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Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Водители, проезжая мимо, сигналят.

Вчера Павел Белоус, директор сувенирного магазина Symbal.by, что на проспекте Машерова, 18, сообщил: с 29 июня они останавливают работу. После этого возле магазина выстроились очередь и в скором времени подъехал автозак, и людей стали задерживать. Несмотря на все эти обстоятельства, сегодня у магазина снова большая очередь, которая постоянно растет, сообщает tut.by.

Магазин Symbal.by небольшой. Ближе к 12.00 внутри полно покупателей. Те, кто не смог зайти внутрь, ручейком выстроились на улице. Кажется, сегодня это самая популярная в городе очередь.

Ольга и ее доченька Янина стоят у входа в магазин. Мама рассказывает, что пришли они минут 15 назад, от входа в магазин их отделяло человек 12. Ольга рассказывает, что и раньше заходили в Symbal.by. Сегодня пришли сюда не только за покупками, но и из-за солидарности.

— То, что происходит в последние дни, у всех вызывает только возмущение и никаких положительных чувств, — рассказывает Ольга. — Мы периодически покупали тут разные вещи, журналы на белорусском, которыми мы пользовались. Ребенок даже расстроился, что магазин закрывают.

По словам продавцов, у них сегодня так активно с 10 утра — как только магазин открылся. Несмотря на то, что у кассы три человека, людей в очереди все больше — покупатели подходят и подходят. Некоторые честно признаются, что после вчерашних новостей решили прийти сюда впервые. Среди таких предприниматель Илья.

— Я тоже занимаюсь бизнесом и представляю, как госорганы могут на него влиять. Я представляю, как ребятам сейчас непросто, — объясняет свою позицию молодой человек, который занимается грузоперевозками. — Я хочу внести свою лепту и их поддержать. Естественно в рамках существующего законодательства. Мы ничего не нарушаем, хотим мирно донести свою точку зрения. [… ] Больно видеть, как власти борются с народом, хочется перемен.

Перед Ильей человек десять. На вопрос, а если до него очереди все раскупят, он отвечает: «Куплю хоть что-нибудь, чтобы поддержать ребят».

Когда журналисты начинали говорить с Ильей, он был в очереди последним. Спустя пять минут за ним появилось еще пять человек. Теперь последним стоит Виталий, в магазин он приехал специально из Дзержинска. Других дел, шутит мужчина, в городе у него на сегодня нет.

— Я хочу приобрести кое-какие вещи для себя и поддержать магазин в такое непростое для него время, — описывает Виталий свой шоппинг. — Может, майку куплю, может, еще что-то мне не принципиально.

Не остаются равнодушны к очереди и прохожие. «Горжусь вами!», — поддержала покупателей проходящая мимо женщина. Некоторые водители, проезжая, сигналят.

— А где начало очереди? — подходит молодая девушка, и журналисты отправляют ее в конец, что потихоньку приближается к концу здания.