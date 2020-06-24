Выборы президента США: Байден опережает Трампа на десять процентных пунктов 5 24.06.2020, 14:47

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Опрос проводился среди зарегистрированных избирателей.

Бывший вице-президент США, предполагаемый кандидат от Демократической партии на пост президента Джо Байден в президентском рейтинге опережает действующего главу государства, республиканца Дональда Трампа, на 10 процентных пунктов, пишет "Гордон".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos.

Агентство уточняет, что опрос проводился среди зарегистрированных избирателей. По сравнению с результатами опроса, проведенного на прошлой неделе, поддержка Байдена сократилась на три процентных пункта.