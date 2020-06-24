Белорусы Великобритании: Мы гордимся нашими соотечественниками 24.06.2020, 14:37

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В Лондоне пройдет акция солидарности с Беларусью.

Белорусская диаспора в Великобритании организует легальную акцию в поддержку честных выборов в Беларуси.

«Наши друзья и родные выходят на улицы под страхом потери работы, детей, свободы. Они выходят, несмотря на задержания и побои. В эти моменты мы испытываем гордость и страх за них. Мы хотим, чтобы они увидели нас и почувствовали нашу поддержку. Мы хотим показать им - они не одни», — cообщили организаторы пикета сайту Сharter97.org.

Предварительно подтвердил свое участие и знаменитый российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

Акция пройдтет 25 июня с 16:00 до 20:00 по Лондону (с 18:00 до 22:00 по Минску).

Место встречи: У Посольства Беларуси в Лондоне. 6 Kensington Ct, Kensington, London W8 5DL.