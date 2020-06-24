Самые яркие моменты Флешмоба солидарности показали в одном видео 24.06.2020, 15:11

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Было очень круто!

Телеграм-канал «Баста!» собрал в одном ролике самые яркие видео Флешмоба солидарности, прошедшего 23 июня по всей Беларуси.

«Вчера было очень круто! Но нельзя останавливаться, сегодня нужно повторить», - пишет «Баста!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

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