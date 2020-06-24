Исследование: любовь к объятиям передается по наследству 24.06.2020, 15:16

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Также ученые рассказали о «тактильном голоде».

Новое исследование близнецов показало, что генетика во многом определяет, насколько человек любит объятия. Это справедливо для женщин, но не для мужчин, пишет журнал «Нож».

Ученые из Университета Аризоны выяснили, что любовь к прикосновениям для женщин на 45% определяется наследственно и на 55% — под влиянием среды (это медиа, отношения и другой личный опыт). При этом генетика не определяет, насколько ласковы мужчины — в их случае на это влияет только окружение.

В исследовании участвовали 464 пары взрослых близнецов (с идентичными генотипами и с разными) — от 19 до 84 лет. Участникам предложили заполнить анкеты и оценить, насколько они экспрессивны в проявлении нежных чувств. Затем ученые сравнили ответы в каждой паре.

Люди, которые в большей степени склонны к объятиям, могут испытывать тактильный голод во время социального дистанцирования, подчеркивают авторы исследования.