Чужие праздники 1 Лев Рубинштейн

24.06.2020, 15:35

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Лев Рубинштейн

Фото: twitter.com

Почему лидеры иностранных государств уклоняются от участия в путинском параде.

Эпидемия — это, конечно, само собой. Но, уверен, не только.

Уже довольно давно ясно и очевидно, что образы Войны и Победы, вот уже много лет сооружаемые из подручных материалов придворными «историософами» под руководством Главного историка, черпающего сакральные знания и квазинаучные озарения из учебников по истории КПСС времен его учебы в высшей школе ГПУ, что эти образы не имеют никакого прямого отношения ни к исторической реальности, ни к сложившимся академическим мировым концепциям и трактовкам тех давних событий.

Представители стран мирового сообщества совершенно справедливо полагают, что не так уж необходимо для них участие в чужих праздниках, к тому же как минимум на половину основанных на высосанных из пальца фактах и на их не менее фантастических интерпретациях.

Это не та война, и это не та победа, которые составляли социально-культурный и идейный фон для поколения моих родителей, да и для моего поколения тоже.

Я никогда не знал прежде о том, что гибель, страдания и лишения людей старших поколений обеспечивали победу Путина, Шойгу и всей кремлевской шайки-лейки над «фашистской» мировой цивилизацией.

Это все выяснилось совсем недавно. Так, например, на днях я наткнулся на газетный заголовок, из которого узнал, что 22-го июня 1945 года на «нас» напал «Гитлеровский Евросоюз».

Этим беспамятным неучам с Шенгенскими визами в карманах кажется, что использование хлестких оксюморонов вроде «горячего снега» или «гитлеровского Евросоюза» придает их симулированному бреду если не убедительности, то хотя бы правдоподобия.

Кому-нибудь из нормальных людей — хоть иностранных, хоть местных — хочется поприсутствовать на празднествах в честь победы товарища Сталина над Европейским сообществом?

Как-то, мне кажется, не очень.

А я уж как-то по старинке и совместно с упомянутым Евросоюзом и прочими представителями мировой цивилизации, как привык, так и продолжаю считать, что та война была войной современности и человечности против варварства, мракобесия и идейного уродства, несущего человечеству несчастье, гибель, истребление, идиотизм.

И мне тоже не нужны чужие праздники, даже если их даты совпадают с датами моих.

Лев Рубинштейн, «Эхо Москвы»