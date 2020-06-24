Жительница Могилева: Уже наступает заветное «скоро» 1 24.06.2020, 15:40

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иллюстрационное фото «Белсат»

Вдохновляющий рассказ о том, почему у нас все получится.

Со словами поддержки в редакцию телеграм-канала "Баста!" обратилась жительница Могилева, которая сейчас находится в одной их больниц города с Covid-19.

"Пишу уже как пациент одной из могилевский больниц, - говорит она. - В Могилеве, кстати, с "короной" до сих пор все плохо, больницы перепрофилированы чисто под нее. Но не об этом.

Сейчас я пишу, потому что сердце радуется и одновременно болит от накаляющейся ситуации в стране. Проявлять гражданскую позицию с больничной койки хоть и трудно физически, но можно. Он пренебрег нашими жизнями в угоду своему самолюбию и раздавил всех врачей морально и физически в угоду своей дурости. Но за все, как говорят, придется отвечать, рано или поздно. Этап "поздно" мы прошли и уже наступает заветное "скоро".

Я верю, что все получится. Я выздоровлю, Мы выздоровеем и присоединимся к тем, кто сегодня выходит на улицы. И тогда ОМОНа на нас всех уже не хватит".

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