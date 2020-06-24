Из-за проблем с водой три района Минска будут поить из цистерн 11 24.06.2020, 15:55

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Общее население Сухарево, Малиновки и Юго-Запада — 380 тысяч человек.

Утром 24 июня жители Минска стали жаловаться на качество воды в Сухарево и Малиновке. Мол, вода воняет болотом, от неё щиплет кожу, пишет "Еврорадио".

Один из минчан написал в Telegram-чате:

"Я уже этот запах с понедельника слышал (болото + йод). Оставил заявку на водоканале и позвонил, но там мне ничего не сказали, только что будут разбираться. А вот в нашем ТС (товариществе собственников. — Еврорадио) выкинули в чат: "Уважаемые жители! Доводим до вашего сведения, что на Водоканале случилась авария. Подтвердили, что "что-то попало в воду". Опасно или нет? Выясняют и принимают меры по ликвидации. По срокам ликвидации не известно". Сегодня вообще трындец с запахом".

На сайте " Минскводоканала" сообщается, с 9:00 24 июня по 9:00 26 июня проводятся регламентные работы. Это может повлиять на качество воды микрорайонах Сухарево, Малиновка, Юго-Запад в указанный период и последующие трое суток.

По необходимости питьевую воду временно могут подвозить в цистернах, телефон 389-40-31.

Общее население Сухарево, Малиновки и Юго-Запада — 380 тысяч человек.