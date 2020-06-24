«Мы за честные выборы»: белорусская семья поддержала Флешмоб солидарности 1 24.06.2020, 16:07

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Акция стала по-настоящему массовой.

Подписчики Telegram-канала «Реальная Беларусь» креативно поддержали Флешмоб солидарности, который сейчас проходит в Беларуси.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.