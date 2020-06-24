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После парада Путин отказался разговаривать с Сашей Тараканом

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  • 24.06.2020, 16:24
  • 5,681
После парада Путин отказался разговаривать с Сашей Тараканом
Фото: "Википедия"

Лукашенко уже вернулся в Минск.

Лукашенко остался в стороне во время общения российского лидера Владимира Путина с приехавшими на парад Победы главами государств. Об этом сообщает РИА «Новости» в среду, 24 июня.

Перед возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата Путин переговорил «на ногах» с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Таджикистана.

«Лукашенко все это время держался позади, ни с кем не общался», — пишет агентство.

Уже после церемонии возложения Путин некоторое время общался с молдавским лидером Игорем Додоном.

Как сообщает ТАСС, по завершении парада Лукашенко сразу отправился в Минск.

Также в Сети появилось видео, как во время парада Путин не подал руку младшему сыну Лукашенко Николаю.


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