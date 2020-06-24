После парада Путин отказался разговаривать с Сашей Тараканом

После парада Путин отказался разговаривать с Сашей Тараканом16
- 24.06.2020, 16:24
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Лукашенко уже вернулся в Минск.
Лукашенко остался в стороне во время общения российского лидера Владимира Путина с приехавшими на парад Победы главами государств. Об этом сообщает РИА «Новости» в среду, 24 июня.
Перед возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата Путин переговорил «на ногах» с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Таджикистана.
«Лукашенко все это время держался позади, ни с кем не общался», — пишет агентство.
Уже после церемонии возложения Путин некоторое время общался с молдавским лидером Игорем Додоном.
Как сообщает ТАСС, по завершении парада Лукашенко сразу отправился в Минск.
Также в Сети появилось видео, как во время парада Путин не подал руку младшему сыну Лукашенко Николаю.