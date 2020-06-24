Госдеп США призвал власти Беларуси соблюдать права человека и провести свободные выборы 4 24.06.2020, 16:38

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От этого будут зависеть отношения Минска и Вашингтона.

Внешнеполитическое ведомство США выпустило заявление по ситуации в Беларуси в преддверии президентских выборов. Текст письма был направлен и в редакцию «Радыё Свабода».

В письме Госдеп призывает власти Беларуси уважать права человека и демократические нормы и исполнять обязательства государства как участника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Среди этих обязательств, которые взяла на себя Беларусь, в том числе и обеспечение свободных и честных выборов.

«Свободные и справедливые выборы — это нечто большее, чем события, происходящие в сам день голосования. Мы призываем власти Беларуси обеспечить равные условия для всех, кто желает принять участие в выборах, в том числе регистрацию кандидатов, доступ к СМИ и другие аспекты кампании. Уважение к фундаментальным свободам, в том числе свободе мирных собраний, свободе слова и свободе ассоциаций, будет иметь решающее значение для укрепления взаимоотношений между США и Беларусью», — говорится в заявлении Госдепартамента.