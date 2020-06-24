Обнаруженные древние дома викингов могут переписать историю 24.06.2020, 16:41

2,867

Фото: Bjarni F. Einarsson

Интересное открытие археологов.

История Исландии начинается с Ингольфура Арнарсона — представителя знатного рода Норвегии, который в результате междоусобиц был вынужден навсегда оставить свои владения и уйти в море в поисках новой земли. Именно так в 874 году на карте острова появился город Рейкьявик. Однако новое открытие археологов может отодвинуть эту красивую легенду на задний план. Древние дома, которые нашли ученые, говорят о заселении острова на 70 лет раньше, пишет «Популярная механика».

Два древних длинных дома были обнаружены недалеко от деревни за пределами фьорда Стедварфьордюр, один из них был построен почти на 75 лет раньше официального события заселения страны викингами.

Датируемый примерно 800 годом нашей эры, дом имеет длину не менее 40 метров и использовался ранними колонизаторами в качестве сезонного охотничьего лагеря для выслеживания моржей в этом районе. Наряду с деревянным сооружением были найдены многочисленные декоративные артефакты, в том числе римские и ближневосточные монеты, бусы, кольца и крошечные фрагменты золота.

Эти постройки обнаружила археологическая группа во главе с Бьярни Ф. Эйнарссоном. Ученые работают в этом районе с 2015 года. Сейчас исследователи говорят, о том, что обнаруженные постройки могут помочь взглянуть по‑новому на то, как викинги основали фермерское поселение.

Фото: Bjarni F. Einarsson

«У нас все еще нет полной картины, в первую очередь мы должны завершить раскопки дома, который был построен позже, а затем сможем исследовать старую структуру», — прокомментировал Эйнарссон.

Поэтому сейчас ученые могут только выдвигать предположения. Они считают, что найденный древний дом использовался, как сезонный охотничий лагерь, и находился под контролем норвежского вождя, который охотился на моржей, чтобы затем привезти их в Норвегию.

Такие длинные дома в эпоху викингов использовались в качестве общественных домов. Строения были разделены на комнаты, что позволяло проживать сразу нескольким семьям.

Также после просеивания земли команда обнаружила ценные артефакты, среди которых были декоративные бусины, серебро и древние монеты. Эксперты говорят, что эти предметы, скорее всего, были приобретены путем торговли. Викинги могли продавать местные ресурсы, такие как шкуры и мясо китов и моржей.