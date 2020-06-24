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Как в регионах созревает альтернатива Путину

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  • Лев Пономарев
  • 24.06.2020, 16:58
  • 1,898
Как в регионах созревает альтернатива Путину
Лев Пономарев

Россияне не хотят нового срока правления главы Кремля.

Противников обнуления президентского срока Путина, по моим наблюдениям, очень много. Часть из них собирается бойкотировать голосование по поправкам к Конституции, другая часть пойдет на избирательные участки или выразит свой протест электронно. Но даже среди тех, кто занимает активную позицию, много пессимистов, считающих: «голосуй – не голосуй, все равно получишь…»

Я уверен, что голосовать против поправок нужно, и 1 июля пойду на участок. Более того, я оптимист и не теряю надежды, что наших голосов будет зафиксировано достаточно, чтобы поставить под вопрос легитимность обнуления Путина.

Но оптимист я не только поэтому. Меня воодушевляет информация о том, как идет подготовка к региональным выборам, предстоящим в сентябре.

Чем бы ни кончилось голосование по поправкам, дальше последуют выборы, начиная от глав регионов и депутатов региональных парламентов, заканчивая выборами в Государственную Думу РФ. Они пройдут по всей России в стремительно меняющемся политическом ландшафте: в обществе не только созрел запрос на реальную сменяемость власти, но и сформировались дееспособные структуры гражданского общества и новое поколение лидеров.

Вдохновляющая история происходит прямо сейчас в Архангельской области.

В течение двух лет гражданские активисты, экологи и простые граждане защищали Шиес, сообща боролись против строительства крупнейшего в Европе мусорного полигона и ввоза в регион миллионов тонн мусора из Москвы. Результатом этой борьбы стала не только остановка стройки в Шиесе, но и уход с поста губернатора области Орлова, пытавшегося действовать вопреки интересам жителей области и даже обозвавшего людей, протестующих против стройки на Шиесе, «шелупонью». На сентябрь назначены выборы нового губернатора.

И вот 36 общественных движений, защищавших Шиес, объединились в Коалицию, провели праймериз и выдвинули единого кандидата в губернаторы к сентябрьским выборам — предпринимателя из Северодвинска и экологического активиста Олега Мандрыкина.

Штаб «народного губернатора» вел долгие и сложные переговоры со всеми политическими партиями, представленными в регионе, и в итоге 22 июня Олег Мандрыкин был официально выдвинут партией «Яблоко».

Народному кандидату, реально боровшемуся за интересы жителей региона наравне с другими гражданскими активистами, поддержанному и выдвинутому людьми, победившему на честных и конкурентных праймериз, еще предстоит пройти муниципальный фильтр и столкнуться со всем арсеналом административного противодействия. Ему нужно заручиться поддержкой 189 депутатов и избранных глав муниципальных образований. Если это удастся, Олегу Мандрыкину предстоит соперничество как минимум с шестью другими кандидатами от провластных партий.

Но чем бы эта история ни закончилась, она показательна сама по себе. Похожие истории есть, слава богу, и в других регионах. Люди объединяются против узурпации власти, в защиту демократии и свободы, несмотря на разницу в политических взглядах.

Архангельский опыт должен быть взят на вооружение всеми регионами России, потому что впереди – битва за будущее страны. И никакого другого варианта победить не существует – только путем формирования широких коалиций гражданских объединений как на региональном, так и на федеральном уровне, путем выдвижения своих представителей и политических требований.

Если Олег Мандрыкин не будет допущен к участию в выборах, это будет оскорблением жителей Архангельской области и лишит выборы губернатора всякой легитимности.

От имени москвичей, которые в свое время стояли в пикетах под лозунгом «Поморье – не помойка» и приходили на многотысячные митинги, я обращаюсь к вам, областным депутатам и главам муниципальных образований, с призывом, вопреки давлению и конъюнктуре, отдать свою подпись в поддержку Олега Мандрыкина. Это тот случай, когда отступать некуда.

В России рождается альтернатива нынешнему сползающему в тоталитаризм режиму. Путин не вечен.

Лев Пономарев, «Эхо Москвы»


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