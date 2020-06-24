Как в регионах созревает альтернатива Путину 1 Лев Пономарев

24.06.2020, 16:58

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Лев Пономарев

Россияне не хотят нового срока правления главы Кремля.

Противников обнуления президентского срока Путина, по моим наблюдениям, очень много. Часть из них собирается бойкотировать голосование по поправкам к Конституции, другая часть пойдет на избирательные участки или выразит свой протест электронно. Но даже среди тех, кто занимает активную позицию, много пессимистов, считающих: «голосуй – не голосуй, все равно получишь…»

Я уверен, что голосовать против поправок нужно, и 1 июля пойду на участок. Более того, я оптимист и не теряю надежды, что наших голосов будет зафиксировано достаточно, чтобы поставить под вопрос легитимность обнуления Путина.

Но оптимист я не только поэтому. Меня воодушевляет информация о том, как идет подготовка к региональным выборам, предстоящим в сентябре.

Чем бы ни кончилось голосование по поправкам, дальше последуют выборы, начиная от глав регионов и депутатов региональных парламентов, заканчивая выборами в Государственную Думу РФ. Они пройдут по всей России в стремительно меняющемся политическом ландшафте: в обществе не только созрел запрос на реальную сменяемость власти, но и сформировались дееспособные структуры гражданского общества и новое поколение лидеров.

Вдохновляющая история происходит прямо сейчас в Архангельской области.

В течение двух лет гражданские активисты, экологи и простые граждане защищали Шиес, сообща боролись против строительства крупнейшего в Европе мусорного полигона и ввоза в регион миллионов тонн мусора из Москвы. Результатом этой борьбы стала не только остановка стройки в Шиесе, но и уход с поста губернатора области Орлова, пытавшегося действовать вопреки интересам жителей области и даже обозвавшего людей, протестующих против стройки на Шиесе, «шелупонью». На сентябрь назначены выборы нового губернатора.

И вот 36 общественных движений, защищавших Шиес, объединились в Коалицию, провели праймериз и выдвинули единого кандидата в губернаторы к сентябрьским выборам — предпринимателя из Северодвинска и экологического активиста Олега Мандрыкина.

Штаб «народного губернатора» вел долгие и сложные переговоры со всеми политическими партиями, представленными в регионе, и в итоге 22 июня Олег Мандрыкин был официально выдвинут партией «Яблоко».

Народному кандидату, реально боровшемуся за интересы жителей региона наравне с другими гражданскими активистами, поддержанному и выдвинутому людьми, победившему на честных и конкурентных праймериз, еще предстоит пройти муниципальный фильтр и столкнуться со всем арсеналом административного противодействия. Ему нужно заручиться поддержкой 189 депутатов и избранных глав муниципальных образований. Если это удастся, Олегу Мандрыкину предстоит соперничество как минимум с шестью другими кандидатами от провластных партий.

Но чем бы эта история ни закончилась, она показательна сама по себе. Похожие истории есть, слава богу, и в других регионах. Люди объединяются против узурпации власти, в защиту демократии и свободы, несмотря на разницу в политических взглядах.

Архангельский опыт должен быть взят на вооружение всеми регионами России, потому что впереди – битва за будущее страны. И никакого другого варианта победить не существует – только путем формирования широких коалиций гражданских объединений как на региональном, так и на федеральном уровне, путем выдвижения своих представителей и политических требований.

Если Олег Мандрыкин не будет допущен к участию в выборах, это будет оскорблением жителей Архангельской области и лишит выборы губернатора всякой легитимности.

От имени москвичей, которые в свое время стояли в пикетах под лозунгом «Поморье – не помойка» и приходили на многотысячные митинги, я обращаюсь к вам, областным депутатам и главам муниципальных образований, с призывом, вопреки давлению и конъюнктуре, отдать свою подпись в поддержку Олега Мандрыкина. Это тот случай, когда отступать некуда.

В России рождается альтернатива нынешнему сползающему в тоталитаризм режиму. Путин не вечен.

Лев Пономарев, «Эхо Москвы»