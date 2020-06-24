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Ведущий СТВ: Я хочу высказать свое искреннее восхищение теми, кто не боится

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  • 24.06.2020, 17:06
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Ведущий СТВ: Я хочу высказать свое искреннее восхищение теми, кто не боится
Антон Мартыненко

Антон Мартыненко поддержал сторонников перемен.

Не могу молчать. Журналист государственного телеканала СТВ Антон Мартыненко выразил свое восхищение участниками протестов в Беларуси.

"Я не Лев Николаевич Толстой, но я тоже не могу молчать, - пишет он в своем аккаунте в "Фейсбуке". - Да и никто не может. Публично или про себя, но все думают примерно одно и то же.

Я хочу высказать свое искреннее восхищение теми, кто не боится. Я хочу сказать слова поддержки тем, кто не смотря на страх, делает то, что подсказывает сердце. Сердце, в отличие от разума, всегда право. Белорусы - лучшие, ведь в наших сердцах живет любовь. Единственное, что меня огорчает, что Лев Николаевич Толстой не дожил - он бы про нас еще лучше написал".


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