Певец Дядя Ваня: Все зависит от каждого из нас 2 24.06.2020, 17:33

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Иван Вабищевич

Фото: Realt.by

Иван Вабищевич обратился к белорусам.

Это тот случай, когда все зависит от каждого из нас! Шоумен и ведущий Радио ОНТ Иван Вабищевич, известный как музыкант Дядя Ваня, обратился к белорусам в Instagram.

"Я горжусь людьми, которые осознали, что мы не "народец", а народ! - заявил он. - Я горжусь людьми, которые перестали и перестают бояться! Именно это время доказало, что людей с большой буквы значительно больше, чем нелюдей.

Я горжусь теми, кто, невзирая на препятствия и сложности, кормил, помогал и продолжает помогать медикам.

Горжусь медиками, которые несмотря на все трудности и "условную" поддержку государства продолжают лечить, спасать людей и не щадить себя.

Горжусь теми, кто не побоялся сказать "нет", даже при угрозе увольнения. Оказалось, что всех нельзя уволить или посадить.

Горжусь тем, что многие уже сделали свой выбор.

Горжусь тем, что появляется все больше людей, которые начали думать и задумались. Людей, которые стали честными перед собой!

Вот это я называю честностью! Когда понимаешь, что по-другому не можешь.

Теперь я начинаю верить в честность людей! Если каждый будет честен перед собой, тогда все получится!

Я пойду на выборы. Я проголосую так, как считаю нужным, честно. И я верю, что каждый так сделает. Вот здесь безучастие точно нельзя допустить.

И я верю, что у всех, кто будет собирать, считать и оглашать результаты, тоже включится честность! Хотя бы ненадолго. Это тот случай, когда всё зависит от каждого из нас!

Картинка нарисовалась идеальная. Но я верю, что мы вместе можем к ней приблизиться. И тогда действительно все будет по-честному!

А что по поводу дел последних дней и действий властей... По-моему это страх. А тот, кто боится, не может вести за собой людей. Страх заразителен. Я даже не буду вдаваться в подробности, кто боится больше - тот, кто повыше или тот, кто пониже... это уже не важно.

Перемены нужны! Только давайте помнить о здравом смысле, холодном рассудке и честности перед собой!"