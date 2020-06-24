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Британские эксперты предложили эксперимент по сдерживанию пандемии

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  • 24.06.2020, 17:44
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Британские эксперты предложили эксперимент по сдерживанию пандемии

Ученые считают, что подобным способом можно эффективнее бороться с COVID-19.

Британские эксперты предлагают необычный эксперимент по сдерживанию пандемии COVID-19. Идея заключается в полном выходе города средних размеров из локдауна, говорится в материале в научном журнале Royal Society Open Science, опубликованном в среду, 24 июня. В то же время в населенном пункте вводится еженедельное тестирование всего населения на наличие коронавируса в сочетании с самоизоляцией при первых признаках заболевания и системным установлением контактов инфицированных, следует из предложения ученых, пишет "Немецкая волна".

Масштабное тестирование жителей возможно с помощью экспресс-анализов образцов слюны. По оценке ученых, такой подход потребует минимального оборудования и обучения специалистов, при этом он обеспечивает "сравнимую или, возможно, более высокую чувствительность", чем мазок из носоглотки.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 9,2 млн жителей планеты, а свыше 480 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. В Соединенном Королевстве инфекция выявлена у 306 210 человек, 42 927 больных скончались. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне анонсировал очередное ослабление карантинных ограничений с 4 июля, которые коснутся только Англии.


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