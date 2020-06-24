Как Флешмоб солидарности помогает белорусам найти единомышленников 1 24.06.2020, 17:55

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История из Минска.

Минчанин рассказал Telegram-каналу "Баста!" о том, чем оказался полезен Флешмоб солидарности.

"А у меня вот какая история вчера случилась, - пишет он. - Вернулся с работы, прилег, задремал. Услышал вечером знакомую песню "Стены рухнут" у соседей. Забыл про флешмоб, каюсь. Но зато после того, как с удвоенной энергией стал бренчать черпаком о кастрюлю, познакомился с соседом, вечером нашли еще единомышленников. Сегодня создали чат двора, добавляем других.

Как минимум, для того, чтобы быстрее найти друг друга, нужны такие акции. Сначала пару человек из многоэтажки. Сегодня будут новые, уверен. А потом больше, больше, больше… И стены рухнут!

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.