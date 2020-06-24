Экс-журналистка лукашенковского пула: Уйди! 17 24.06.2020, 18:05

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Инга Хрущева (courtesy photo)

Даже матерая пропагандистка Инга Хрущева выступила против Саши Таракана.

"В истории не было положительного примера, чтобы чрезмерное пребывание у власти сопровождалось расцветом государства, приходом демократии и всеобщим счастьем. Если ты реально хочешь добра своему народу и чувствуешь, что выпадаешь из контекста мировых процессов, сделай, чтобы людям стало лучше. Уйди!", - сказала Инга Хрущева.

Бывшая телепропагандистка рассуждала на "Радыё Свабода" о потерянном белорусами вотуме доверия к Лукашенко.

По слова Хрущевой, принципиальной ошибкой властей стало игнорирование пандемии коронавируса, что оттолкнуло даже самых преданных сторонников.

"Для многих стало настоящим шоком то, как власти повели себя в ситуации с пандемией, — убеждена она. - Нас попросту оставили наедине с бедой. Мы сами перечисляли через MolaMola деньги медикам, помогали приобретать оборудование, элементарные средства защиты. Я уже не говорю о риторике, которая звучала в адрес больных и умерших. Говорить такое о людях, пострадавших в том числе от бездействия руководства — верх цинизма. Важный элемент, который свидетельствует про “заботу" государства о своих гражданах".

Много лет Инга Хрущева была одним из телевизионных иджмейкеров первого президента, склоняла электорат на сторону действующей власти. Что должно случиться, чтобы перейти в оппозицию к тому, кого когда-то обожествляла?

"Тогда видела немного другого человека. Когда-то он жил в небольшом домике в Дроздах с несколькими охранниками (не тысячами, как сейчас), встречался с людьми, хотел погрузиться в проблемы. А постепенно все превратилось в декорацию. Параллельные миры друг от друга отдалялись.

То, что свита пытается показать королю, не имеет ничего общего с реальностью. Кстати, начиналось с подачи господина Втюрина, который сейчас в местах не столь отдаленных. Когда осознала, что это не мой путь, решила уйти. Изредка смотрю отчеты о встречах с массами: специально подобранные люди, полностью срежиссированный сценарий. Нет уже диалога с народом".

Когда людей, понимающих в экономике, заменяют перед выборами на силовиков, ставится крест на вере в положительные преобразования, — так комментирует Инга Хрущева недавние пертурбации в правительстве.

"Такого не было раньше, и это очень тревожный знак. То, что сейчас творится на улицах городов — задержания, избиения, насилие — ярко свидетельствует, в каком направлении события будут развиваться дальше. И это на самом деле очень страшно. Возможно, люди из близкого окружения не совсем понимают, что вскоре сами могут оказаться в отделениях милиции. Так стоит ли рисковать?"- переспрашивает она.

"Лукашенко считает, что 26 лет - не предел, можно продолжать. Не нужно быть прозорливцем, чтобы предсказать, чем все закончится. В истории не было положительного примера, чтобы такое длительное пребывание у власти сопровождалось расцветом государства, приходом демократии и всеобщим счастьем. Если хочешь добра своему народу и чувствуешь, что выпадаешь из контекста развития мировых процессов, сделай, чтобы людям стало лучше. Уйди! Хотя пока это никак не коррелируется с заявлениями о подавлении протестных настроений и желанием любым путем остаться в должности".

Зная Лукашенко лично, Инга Хрущева понимает, что он будет отбиваться до последнего. Не зря он окружил себя не экономистами и реформаторами, а исключительно людьми в погонах.

"Если обратить внимание на профессиональный опыт и направление деятельности, понятно, что они появились вовсе не для того, чтобы развивать экономику. А всякая страна живет прежде всего экономикой. Поскольку стоит задача удержать власть любой ценой, их не интересует ни социальный срез, ни бизнес, ничего. Сейчас начнется уплата налогов за второй квартал, вымываются оборотные средства. В таких условиях нельзя что-то предсказать на месяц-два вперед. К тому же мы со всех сторон закрыты, некоторые отрасли, как туризм, мероприятия, семинары, остановились. Люди приобретают только самое необходимое, все в ступоре".

По словам Инги Хрущевой, властям все сложнее манипулировать инструментами пропаганды. Поэтому так, как в 1990-е, одурачить народ уже не удастся.

"Люди знают иностранные языки, прекрасно пользуются информационными технологиями. Телевидением уже ничего не спасает. Мы живем в абсолютно другом технологическом измерении. Поезд мчит, а власти собираются остановить его какой-то дрезиной. И подчиненные имеют конкретную задачу: оставить так, как было раньше. То есть всем остаться на своих местах. У них при этой власти все хорошо, они не понимают, чем недовольны другие. Но нельзя оставаться в своей скорлупе, когда вокруг происходят тектонические сдвиги".