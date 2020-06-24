Второй день Флешмоба солидарности: 19:00 (Видео, онлайн)9
- 24.06.2020, 18:35
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Добьемся освобождения наших лидеров!
Вчера в Беларуси прошел первый день Флешмоба солидарности. Сегодня белорусы во всех городах страны вновь участвуют в громкой акции.
Накануне в интернете было распространено следующее обращение:
«Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.
Всего #2минуты, но каждый день и до Победы.
19:00 Видео от читателей Charter97.org.
19:00 Вот так было во многих микрорайонах белорусских городов.
19:00 Вот такой плакат вывесили на одном из домов в Минске.
19:00 Петриков с нами!
19:00 В Ивацевичах - на главной площади города.
19:00 Флешмоб солидарности поддержали Погранвойска.
19:00 На дорогах тоже шумно! Белорусы участвуют в Флешмобе солидарности и на машинах.
19:00 Видео читателей из Гродно.
19:00 В комментариях пишут: «Сёння за 3 хвіліны да пачатку флэшмоба якраз прачытаў гэты артыкул і роўна а 19:00 гучна уключыў «Пагоню» у выкананні NRM, а праз адчыненае вакно ў суседнім доме пачуў воклічы «Жыве Беларусь!».
19:00 Жодино тоже требует перемен.
19:00 Яркие фотографии из Барановичей, Витебска, Новополоцка, Минск.
19:00 Белорусы громко включают песню «Свергнем таракана!»
19:00 Гродно и Солигорск. Кто громче?
19:00 Брестская семья активистов «Европейской Беларуси» тоже поддержала флешмоб и потребовала перемен!
19:00 Белорусы семьями требуют освободить политзаключенных и поют хит группы TORBAND «Мы - белорусы!».
19:00 А вот и первые фото и видео со второго дня Флешмоба солидарности.
Давайте поддержим героев Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца, членов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, активистов, которые борются за нашу свободу и которых за любовь к правде бросили за решетку.
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.
Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.
Напомним, вот так прошел первый день Флешмоба солидарности. Приводим лишь малую часть ярких видео и фотографий: