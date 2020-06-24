Второй день Флешмоба солидарности: 19:00 (Видео, онлайн) 9 24.06.2020, 18:35

10,263

иллюстрационное Фото

Добьемся освобождения наших лидеров!

Вчера в Беларуси прошел первый день Флешмоба солидарности. Сегодня белорусы во всех городах страны вновь участвуют в громкой акции.

Накануне в интернете было распространено следующее обращение:

«Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Всего #2минуты, но каждый день и до Победы.

19:00 Видео от читателей Charter97.org.

19:00 Вот так было во многих микрорайонах белорусских городов.

19:00 Вот такой плакат вывесили на одном из домов в Минске.

19:00 Петриков с нами!

19:00 В Ивацевичах - на главной площади города.

19:00 Флешмоб солидарности поддержали Погранвойска.

19:00 На дорогах тоже шумно! Белорусы участвуют в Флешмобе солидарности и на машинах.

19:00 Видео читателей из Гродно.

19:00 В комментариях пишут: «Сёння за 3 хвіліны да пачатку флэшмоба якраз прачытаў гэты артыкул і роўна а 19:00 гучна уключыў «Пагоню» у выкананні NRM, а праз адчыненае вакно ў суседнім доме пачуў воклічы «Жыве Беларусь!».

19:00 Жодино тоже требует перемен.

19:00 Яркие фотографии из Барановичей, Витебска, Новополоцка, Минск.

19:00 Белорусы громко включают песню «Свергнем таракана!»

19:00 Гродно и Солигорск. Кто громче?

19:00 Брестская семья активистов «Европейской Беларуси» тоже поддержала флешмоб и потребовала перемен!

19:00 Белорусы семьями требуют освободить политзаключенных и поют хит группы TORBAND «Мы - белорусы!».

19:00 А вот и первые фото и видео со второго дня Флешмоба солидарности.

Давайте поддержим героев Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца, членов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, активистов, которые борются за нашу свободу и которых за любовь к правде бросили за решетку.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».

Напомним, вот так прошел первый день Флешмоба солидарности. Приводим лишь малую часть ярких видео и фотографий: