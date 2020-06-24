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До +29°С будет в Беларуси в четверг

  • 24.06.2020, 18:49
  • 1,254
До +29°С будет в Беларуси в четверг
иллюстрационное Фото

В основном без осадков.

До плюс 29 градусов и в основном без осадков будет в Беларуси 25 июня, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, местами - плюс 10-12. Днем будет 24-29 градусов тепла.


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