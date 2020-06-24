Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель 24.06.2020, 19:05

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Это произошло впервые с 16 июня.

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 6%, до $39,8 за баррель по состоянию на 18:52 по Минску. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в августе упал на 6,59%, до $37,71 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РБК.

Впервые за последние 11 недель в США выросла добыча нефти. Она достигла 11 млн баррелей в сутки, сообщает РИА Новости. С начала апреля еженедельный показатель постоянно снижался. С ноября 2019 года по март 2020 добыча в сутки держалась на уровне 13 млн баррелей.

9 июня Министерство энергетики США снизило прогноз по добыче нефти до конца 2020 года на 130 тыс. баррелей в сутки, до 11,56 млн баррелей. Ведомство также уменьшило прогноз и на следующий год — на 60 тыс. баррелей в день, до 10,84 млн баррелей.

Запасы нефти в США при этом увеличились. За последнюю неделю, которая закончилась 19 июня они выросли на 1,4 млн баррелей, достигнув 540,7 млн, что стало историческим рекордом.

Такие рекорды запасы нефти ставят уже третью неделю. Аналитики, которых опросило агентство Reuters, ожидали, что запасы будут расти медленнее. Они предполагали увеличение только на 0,3 млн баррелей.