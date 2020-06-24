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Еще одна ведущая БТ: Больше молчать не могу!

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  • 24.06.2020, 19:45
  • 8,609
Еще одна ведущая БТ: Больше молчать не могу!
Катерина Пытлева
фото: nn.by

Побежали с корабля.

Екатерина Пытлева высказалась о происходящем в стране после 23 лет работы на БТ.

– То, что сейчас происходит – это полный гамон, – пишет в среду Катерина Пытлева. – Прямо как на этой майке, которую я купила как-то в symbal.by. Я хотела высказаться позже, не текстом, песней. Но не сдержалась. Потому что накипело.

Я смотрела как моих коллег – журналистов – задерживают в прямом эфире, даже несмотря на то, что у них есть разрешение на работу, переживала за тех, кто вышел на мирные прогулки, чтобы проявить солидарность и оказался в СИЗО, негодовала, когда матери начали угрожать изъятием детей лишь за то, что она решила поддержать своего мужа и воспользоваться свободой слова, гарантированной нашей конституцией...

А вчера людей паковали только за то, что они решили поддержать любимый магазин и мирно стояли в очереди. И больше я молчать не могу, как, к счастью, многие беларусы. Так не должно быть, я не хочу такого настоящего и будущего для моих детей.

Я 23 года работала на государственных каналах и радио, к счастью, мне никогда не пришлось идти на сделку с совестью, я работаю в развлекательном формате и старалась всегда держаться в эфире в стороне от политики.

Но сейчас быть равнодушным – равносильно предательству своей страны, своего народа. Я обращаюсь ко всем, кто вырос на моих программах, к тем, кто меня читает, смотрит и слушает. Так как сейчас быть не должно. Мы не народец. Мы – беларусы, прекрасная нация, которая достойна лучшего: уважения, свободы слова, безопасности и процветания. Но никак не оскорблений, жестоких задержаний мирных протестующих и всех, кто хочет выразить свою гражданскую позицию.

Пусть каждый из нас пройдет через все это с достоинством. Я люблю тебя, Беларусь.


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