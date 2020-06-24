Минчанин: С такой тенденцией – все у нас получится! 24.06.2020, 20:04

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фото: tut.by

Случай в магазине.

Мужчина поделился историей в социальной сети на странице гражданской кампании «Европейская Беларусь», которая произошла сегодня в Минске:

- Здравствуйте! Расскажу вам историю, которая буквально сегодня произошла в магазине одной известной сети. Все бы хорошо, но в этой сети магазинов, как обычно, работает лишь одна касса, что вызывает долгие очереди. На сей раз нудного стояния в очереди удалось избежать.

Пожилая бабушка спрашивает у молодого человека: «Подскажите, я плохо вижу, сколько процентов у этого кефира?». Парень смотрит, улыбается, и отвечает, что многовато – 3, 2 % жирности. Очередь мгновенно подхватывает и люди смеются, высказываются, матерят небезызвестного гражданина.

Знаете, такого я еще не помню, чтобы все, абсолютно все люди так ненавидели одно насекомое. С такой тенденцией – всё у нас получится!