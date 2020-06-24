В Сухарево, Малиновке и Каменной Горке большие проблемы с водой

В Сухарево, Малиновке и Каменной Горке большие проблемы с водой8
- 24.06.2020, 20:09
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Вот где ставят питьевые цистерны.
Сегодня в нескольких крупных районах на западе Минска — большие проблемы с водой — об этом уже было много новостей. Теперь объясняем, куда идти за питьевой водой.
Сначала сообщалось про четыре пункта с цистернами. После 19.00 телеграм-канал Мингорисполкома дал новую информацию — 25 цистерн с водой направили в разные точки в Московском и Фрунзенском районах, пишет tut.by.
Вот места стоянок:
перекресток улиц Сухаревской и Лобанка;
перекресток улицы Рафиева и проспекта Любимова;
перекресток улиц Рафиева и Есенина;
перекресток Казимировской и Неманской;
перекресток Шаранговича — Янковского;
перекресток Сухаревской — Скрипникова;
перекресток улицы Одинцова и переулка Одинцова;
перекресток Казимировская — Кунцевщина;
перекресток Матусевича — Аладовых;
перекресток Шаранговича — Лобанка;
Якубовского, 19;
Бурдейного, 25;
Притыцкого, 136;
Лещинского, 7;
Рафиева, 109;
Рафиева, 85;
Есенина, 131;
Любимова, 39;
Любимова, 20;
проспект газеты «Звезда», 17;
улица Шаранговича, 74;
улица Шаранговича, 66;
улица Чайлытко, 11;
улица Скрипникова, 24.
Также во Фрунзенском районе работают 3 питьевых фонтанчика с артезианской водой — на улицах Горецкого, Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы питьевой воды в любое время. Примечание: фонтаны снабжаются из подземных источников.
Мингорисполком добавляет, что санитарно-эпидемиологическая служба Минска отобрала пробы воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов. По их результатам выработали рекомендации, они на контроле у городских служб.
Сейчас «Минскводоканал» промывает магистральные водоводы.
— С очистной станции в сеть поступает вода без посторонних запахов, но нужно какое-то время, чтобы она вытеснила воду с запахом, — говорит директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин. — Жители районов, столкнувшихся с проблемой первыми, отмечают, что вода уже пахнет не так резко. Мы продолжаем работать над устранением проблемы и мониторим ситуацию.