В Сухарево, Малиновке и Каменной Горке большие проблемы с водой 8 24.06.2020, 20:09

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вот где ставят питьевые цистерны.

Сегодня в нескольких крупных районах на западе Минска — большие проблемы с водой — об этом уже было много новостей. Теперь объясняем, куда идти за питьевой водой.

Сначала сообщалось про четыре пункта с цистернами. После 19.00 телеграм-канал Мингорисполкома дал новую информацию — 25 цистерн с водой направили в разные точки в Московском и Фрунзенском районах, пишет tut.by.

Вот места стоянок:

перекресток улиц Сухаревской и Лобанка;

перекресток улицы Рафиева и проспекта Любимова;

перекресток улиц Рафиева и Есенина;

перекресток Казимировской и Неманской;

перекресток Шаранговича — Янковского;

перекресток Сухаревской — Скрипникова;

перекресток улицы Одинцова и переулка Одинцова;

перекресток Казимировская — Кунцевщина;

перекресток Матусевича — Аладовых;

перекресток Шаранговича — Лобанка;

Якубовского, 19;

Бурдейного, 25;

Притыцкого, 136;

Лещинского, 7;

Рафиева, 109;

Рафиева, 85;

Есенина, 131;

Любимова, 39;

Любимова, 20;

проспект газеты «Звезда», 17;

улица Шаранговича, 74;

улица Шаранговича, 66;

улица Чайлытко, 11;

улица Скрипникова, 24.

Также во Фрунзенском районе работают 3 питьевых фонтанчика с артезианской водой — на улицах Горецкого, Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы питьевой воды в любое время. Примечание: фонтаны снабжаются из подземных источников.

Мингорисполком добавляет, что санитарно-эпидемиологическая служба Минска отобрала пробы воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов. По их результатам выработали рекомендации, они на контроле у городских служб.

Сейчас «Минскводоканал» промывает магистральные водоводы.

— С очистной станции в сеть поступает вода без посторонних запахов, но нужно какое-то время, чтобы она вытеснила воду с запахом, — говорит директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин. — Жители районов, столкнувшихся с проблемой первыми, отмечают, что вода уже пахнет не так резко. Мы продолжаем работать над устранением проблемы и мониторим ситуацию.