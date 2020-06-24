«Придет время – и вся Беларусь будет греметь, петь и танцевать» 24.06.2020, 20:22

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Фото: «Наша Ніва»

Завтра будет еще больше и еще громче.

Читательница телеграм-канала “Баста!” рассказала, как провела последний час. Она приняла участие в Флешмобе солидарности.

"Хорошо, но как-то мало – две минуты. Мы сегодня полчаса радовали соседей и людей во дворе. Теперь сидим, общаемся с единомышленниками, которых неожиданно нашли.

Завтра будет еще больше и еще громче. Придет время – и весь Минск будет греметь, петь и танцевать. И вся страна! И стены рухнут!"

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