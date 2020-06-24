NASA показало, как выглядят закаты на других планетах 2 24.06.2020, 20:34

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иллюстрационное Фото

На одной из планет закат похож на земной.

Ученые NASA создали симуляцию, которая позволяет понять, как выглядит закат на других планетах. Как сообщается на сайте агентства, ученый Джеронимо Виллануэва создал симуляцию во время работы над компьютерным инструментом для возможной будущей миссии к Урану, передает zn.ua.

Для того, чтобы проверить, правильно ли работает инструмент, ученый создал симуляцию цветов неба Урана и других планет. На представленном видео можно заметить, как заход Солнца выглядел бы для наблюдателя с того или иного небесного тела.

Например, на Уране закат окрашен в синий цвет с оттенками бирюзы. Он появляется в результате взаимодействия солнечного света с атмосферой планеты. Когда солнечный свет достигает Урана, водород, гелий и метан поглощают красную часть спектра. Синяя и зеленая часть спектра рассеиваются, когда фотоны "отскакивают" от молекул газа и других частиц в атмосфере. Подобный эффект делает небо на Земле синим в ясный день.

Кроме Урана, в симуляции NASA можно увидеть также закаты на Венере, Марсе и Титане – спутнике Сатурна.