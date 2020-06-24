Видеохит: Белорусские коты и собаки требуют перемен 3 24.06.2020, 20:44

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фото: телеграм-канал «Баста!»

Флешмоб солидарности понравился и домашним животным.

Сегодня в Беларуси прошел второй день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучим в кастрюли включаем музыку. Кроме людей, к флешмобу присоединились и домашние животные.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!». «Рыжего кота на фото зовут Кекс, он - из Могилева», - пишет телеграм-канал.

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