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Google инвестирует до $2 млрд в дата-центр в Польше

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  • 24.06.2020, 20:54
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Google инвестирует до $2 млрд в дата-центр в Польше

Дата-центр заработает в начале 2021 года.

Корпорация Google инвестирует до $2 млрд в центр обработки данных в Польше для работы с облачными сервисами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новости об инвестициях следуют за объявлением Microsoft в мае о том, что компания вложит $1 млрд в польский дата-центр.

"Регион Google Cloud в Варшаве - это самая большая инвестиция в инфраструктуру такого типа в Польше", - сказала Магдалена Дзевгук, директор по развитию бизнеса Google Cloud в Польше и Центральной и Восточной Европе.

"Мы готовимся к тому, что дата-центр заработает в начале 2021 года", - добавила она.

Ядвига Эмилевич, заместитель премьер-министра Польши, сказала, что, по ее оценкам, Google может инвестировать в этот проект от 1,5 до 2 миллиардов долларов.

Польша стремится позиционировать себя как региональный центр технологий.


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