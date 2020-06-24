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Сим сим, Хартия 97!
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Фотофакт: 97% на окне дома

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  • 24.06.2020, 21:01
  • 4,676
Фотофакт: 97% на окне дома

Символ большинства разместил житель столицы.

Сегодня в Беларуси прошел второй день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучим в кастрюли включаем музыку. Некоторые вывешивали флаги, а один из жителей столицы украсил окно цифрой 97% - именно такой процент белорусов хочет перемен.

Напомним, на последних пикетах солидарности люди стали использовать цифру 97% в качестве символа большинства, которое хочет перемен.

Белорусы пишут сегодня «97%» на автомобилях, на майках, на лицах, в своих аватарках в социальных сетях. В городах Беларуси появились граффити «97%».

Наши читатели в комментариях и письмах предложили временно назвать сайт Хартия-97%.

Мы — одни из вас и хотим, чтобы страна скорее стала свободной. Ведь нас — 97%.


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