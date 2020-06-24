«Это чувство словами не передать» 2 24.06.2020, 21:23

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В 19:00 вместе с тобой – огромное количество белорусов по всей стране.

Это чувство словами не передать – когда видишь людей, которые поддерживают тебя. Пишет читатель телеграм-канала “Баста!” из Боровлян о Флешмобе солидарности.

"Слезы на глазах сейчас от того, что увидел, как из двух окон напротив стали хлопать после того, как включил "Перемен". Еще вчера тихо было. Это чувство словами не передать – когда видишь людей, которые поддерживают тебя, когда осознаешь, что ты не один, когда знаешь, что в эту минуту вместе с тобой – огромное количество белорусов по всей стране".

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