На воду денег нет?24
- 24.06.2020, 22:36
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Очередное ЧП ввергнуло систему в ступор.
Минчанин пишет о реакции властей на проблемы с питьевой водой, передает телеграм-канал “Баста!”.
- Ну что, минчане, приехали? - пишет он. - Около 700000 человек вынуждены терпеть тот факт, что они остались без воды. Точнее вода то есть, но пить ее нельзя. Лично у меня на улице Бельского она воняет так, что вызывает только рвотные рефлексы, даже после кипячения.
Детсады, интернаты, летние лагеря в школах. Инвалиды и старики в своих домах и другие социально незащищенные люди не могут ни приготовить себе поесть ни таблетку запить.
А ведь некоторые люди без лекарств могут умереть, тем более в такую жару.
Очередное ЧП ввергнуло систему в ступор. Власти оказались не готовы к этой ситуации, на пострадавшие районы выделили 13-15 цистерн с водой. Это капли для такого количества людей.
На воду денег нет. Зато средств хватает на резиденции, самолеты, майбахи и прочие золотые унитазы. Очень напоминает ситуацию с коронавирусом. Сколько еще таких "форс-мажоров" будем терпеть?"
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