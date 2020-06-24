На воду денег нет? 24 24.06.2020, 22:36

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фото: svaboda.org (rfe/rl)

Очередное ЧП ввергнуло систему в ступор.

Минчанин пишет о реакции властей на проблемы с питьевой водой, передает телеграм-канал “Баста!”.

- Ну что, минчане, приехали? - пишет он. - Около 700000 человек вынуждены терпеть тот факт, что они остались без воды. Точнее вода то есть, но пить ее нельзя. Лично у меня на улице Бельского она воняет так, что вызывает только рвотные рефлексы, даже после кипячения.

Детсады, интернаты, летние лагеря в школах. Инвалиды и старики в своих домах и другие социально незащищенные люди не могут ни приготовить себе поесть ни таблетку запить.

А ведь некоторые люди без лекарств могут умереть, тем более в такую жару.

Очередное ЧП ввергнуло систему в ступор. Власти оказались не готовы к этой ситуации, на пострадавшие районы выделили 13-15 цистерн с водой. Это капли для такого количества людей.

На воду денег нет. Зато средств хватает на резиденции, самолеты, майбахи и прочие золотые унитазы. Очень напоминает ситуацию с коронавирусом. Сколько еще таких "форс-мажоров" будем терпеть?"

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